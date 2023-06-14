Sivas Valisi Şimşek, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 184. yılını kutladı

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 184. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Şimşek, mesajında, ülkenin bölünmez bütünlüğü, milletin huzur, can ve mal güvenliğinin temini için gece gündüz demeden hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak cansiperane şekilde görevini yerine getiren Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 184. yılını kutladı.

Jandarma Teşkilatının, vatan sevgisiyle dolu, disiplinli, donanımlı ve fedakar personeliyle, hukuka, adalete ve insan haklarına bağlı kalarak üstün vazife anlayışıyla milletin her daim övünç kaynağı olduğunu vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:



"Türkiye'nin dört bir yanında terörle mücadele, kaçakçılık, organize suçlar, uyuşturucu ticareti, tarihi eser kaçakçılığı gibi alanlarda Jandarma Teşkilatımızın elde ettiği başarıları gururla görmekteyiz. İlimizde de dikkat çeken operasyonları ile adeta hiçbir suça göz açtırmayan Jandarma Komutanlığımız, her yıl başarılarına yenilerini eklemiştir. Coğrafi alan olarak ülkemizin ikinci büyük ili Sivas, hiç kuşku yok ki huzurlu ve güvenli bir şehirdir. Bu ortamın oluşmasında da en büyük pay sağduyulu hemşehrilerimizin yanı sıra onlarla birlikte hareket eden kolluk kuvvetlerimizindir. Bunun yanı sıra toplumsal gelişimi desteklemeye yönelik de birçok faaliyet yürüten Sivas İl Jandarma Komutanlığımızın faaliyetleri tüm Sivaslıların takdirini toplamaktadır."



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