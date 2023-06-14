Hayırsever iş insanları SBTÜ'ye traktör bağışladı

SİVAS (AA) - Hayırsever iş insanları, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) Tarımsal Ar-Ge Merkezi'nde yürütülen çalışmalarda ve üniversitenin ihtiyaç duyduğu diğer alanlarda kullanılmak üzere traktör bağışında bulundu.

SBTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Rektörlük Binası önünde gerçekleştirilen traktör teslim programına, Rektör Prof. Dr. Mehmet Kul, Sivaslı iş insanları Murat Kaya ve Celal Kaya, Rektör Yardımcısı ve Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tolga Karaköy, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüsnü Deniz Başdemir, Genel Sekreter Kadir Ali Seçer, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Kul, törende yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:



"Murat Eğitim, Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi tarafından üniversitemize bir traktör bağışlanması son derece anlamlı ve memnuniyet vericidir. Biz üniversitemizde uygulamaya ve mesleki deneyime önem ve öncelik veriyoruz. Öğrencilerimizin mesleki deneyim kazanarak mezun olmalarını istiyoruz. Bu doğrultuda da 7+1 eğitim modelimiz ile öğrencilerimizi eğitim gördükleri alanla ilgili sektörle buluşturarak onların iş hayatına geçiş sürecini ve intibaklarını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Yıllarca Sivas'ta eğitim alanında da iştigal eden değerli iş insanlarımızın yine bir eğitim kurumu olan SBTÜ'ye, öğrencilerimizin eğitiminde kullanılmak üzere yeni bir traktör bağışlamış olmaları, öğrencilerimizin saha çalışmalarına önemli katkılar sağlayacaktır. Bağışçılarımızın üniversitemize sundukları bu imkan, aslında ülkemizin tarımsal kalkınmasına da hizmet edecek bir yatırımdır."

Sivaslı iş insanları Murat Kaya ve Celal Kaya'ya bağışları için teşekkür eden Kul, hayırseverlerden gelecek bağışların üniversiteleri daha güçlü kıldığını ve bu tür bağışların tüm üniversiteler için devam etmesini temenni etti.

Konuşmanın ardından protokol imzalanarak, bağışlanan traktörün anahtar ve ruhsat teslimi gerçekleştirildi.

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