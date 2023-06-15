Sivas'ta ağırlığı 1 ton 600 kiloyu aşan kurbanlık boğa alıcısını bekliyor

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SİVAS (AA) - Sivas'ta, Kurban Bayramı öncesinde ağırlığı 1 ton 600 kilogramı aşan boğa, 250 bin liradan satışa çıkarıldı.



İl merkezindeki bir firmanın çiftliğinde yetiştirilen 4 yaşındaki Simental cinsi boğa,1 ton 600 kilogramı geçti.



Firmanın yetkilisi Onur Yıldız, AA muhabirine, bu tür büyüklüğe ulaşan bir tosunu ilk defa yetiştirdiklerini söyledi.

Tosunun dikkat çekici olduğunu belirten Yıldız, "Tosunumuz 4 yaşında ve 3 yıldır bizde. Günlük 9-10 kilogram kuru yem, samanla beraber 13-14 kilogram yem yiyor. Bir çocuğa bakarcasına besleyerek bugünlere getirdik." dedi.

Boğanın kantara sığmadığından tartısını tam olarak yapamadıklarını tahmini 1 ton 600 ile 1 ton 700 kilogram aralığında olduğunu dile getiren Yıldız, "Normal piyasadaki tosunların neredeyse iki katı. Böyle bir tosun binde bir gelir. Sivas'ta değil, Türkiye'de rakibinin olmadığını düşünüyoruz." diye konuştu.

Yıldız, Kurban Bayramı öncesi hayvanı 250 bin liradan satışa sunduklarını sözlerine ekledi.

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