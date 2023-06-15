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Sivasspor Kulübü Başkanı Otyakmaz, başkanlığa yeniden adaylığını açıkladı:

AA

Sivasspor Kulübü Başkanı Otyakmaz, başkanlığa yeniden adaylığını açıkladı:

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, 17 Haziran Cumartesi günü yapılacak olağan genel kurulda başkanlığa yeniden aday olduğunu açıkladı.

Otyakmaz, Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda düzenlediği basın toplantısında, 2001 yılında yönetici olarak göreve başladığı Sivasspor'da 2004 yılında başkanlığa seçildiğini anımsattı.

Göreve geldiği sezon, kırmızı-beyazlı kulübü Süper Lig'e çıkarttıklarını hatırlatan Otyakmaz, görev sürecinde Sivasspor'a yaşattığı başarılar hakkında bilgi verdi.

Kırmızı-beyazlı takıma teknik direktör Roberto Carlos başta olmak üzere dünyaca ünlü yıldızları transfer ettiklerini hatırlatan Otyakmaz, "Bugün itibarıyla tekrar aday olduğumu açıklamak için toplanmış olduk. Yeni bir yönetimle önümüzdeki dönemde tekrar aday olduğumu söylemek istiyorum." dedi.


- "Son kez olmak üzere görevi devam ettirme kararı aldım"

Daha önce yaptığı bir açıklamanın yanlış anlaşıldığını aktaran Otyakmaz, şunları kaydetti:

"Burada bir yanlış anlaşılma var, son basın açıklamamda şöyle bir ifade kullanmıştım, şu an için aday olmadığımı, ortaya çıkacak adayları görerek, onların projelerine bakarak destekleyeceğimi söylemiştim. Oradaki şu an için kelimesi sanıyorum biraz dikkatlerden kaçtı. Kesin ve net şekilde bırakacağımı söylediğim düşünüldü. Ağzımdan öyle bir şey çıktığı zaman onun her türlü arkasında dururum. O an için uygun değildi, o an için düşünmüyordum ama çok istekli genç bir jenerasyonun Sivasspor camiasının içerisinde olduğunu görünce ve şehrimizin ileri gelenlerinin, büyüklerin de baskısıyla bu onurlu görevi bir dönem daha, ama kesinlikle bu sefer son kez olmak üzere devam ettirme kararı aldım. Yeni güçlü vizyoner bir yönetimle inşallah önümüzdeki 3 sene Sivassporumuzu en iyi şekilde temsil edip yeni başarılara imza atmak için elimizden gelen her türlü mücadeleyi göstereceğimizi şimdiden söylemek istiyorum. İnşallah bizim için ve Sivasspor için hayırlı bir süreç olur diye düşünüyorum."

Eski yönetimden başkan vekili Erdal Sarılar, asbaşkanlar Mehmet Oflaz, Ömer Sepet başta olmak üzere bazı yöneticilerin yaşanan süreçte yeni yönetimde yer almak istemediklerini anlatan Otyakmaz, "Her ne kadar camiamız tarafından çok büyük eleştiriler olmamasına rağmen özellikle bir grup tarafından maalesef çok yıpratıldılar ve önümüzdeki dönem görev almama yönünde benden ricada bulundular. Onları çok fazla zora sokmamak için daha genç yeni bir yönetimle yola devam etmeye karar verdim." şeklinde konuştu.

Otyakmaz, eski yönetimde yer alanlara emeklerinden dolayı teşekkür etti.


- "Rıza Çalımbay ile görüşeceğiz"

Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın görevi bıraktığını ve yeni teknik direktör arayışları konusundaki bir soru üzerine Otyakmaz, "Yeni yönetimi oluşturduktan sonra ilk önce hoca meselesine, daha sonra transferlere yoğunlaşacağız. Dolayısıyla ilk olarak arkadaşlarımız seçildikten sonra toplantıda bu soruların cevapları yavaş yavaş ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum." dedi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay ile 4 yıldır bir birliktelik yaşadıklarını hatırlatan Otyakmaz, şöyle devam etti:

"İlk önce kendisiyle görüşüp düşüncelerimizi söyleyeceğiz ama gerçekten çok zor bir süreç var. Maalesef yıllardır borçsuz olarak götürdüğümüz kulübümüzü bu sene borçla kapatıyoruz. Önemli bir miktar borçla kapatıyoruz. Dolayısıyla biraz daha tasarruflu bir takım oluşturmak istiyoruz. Elimizdeki şartları ortaya koyup Rıza hocamıza tekrar bir teklif yapacağız ama anladığım kadarıyla hocamız hedefleri olan, daha geniş bütçeli bir takımda hocalık yapmayı arzu ediyor. Çünkü son dönemlerde gerçekten ekonomik sorunları çözerken büyük zorluklar yaşadık. O da büyük zorluklar yaşadı. Bazı konularda ters düştük. 4 yıllık da bir beraberlik var, biraz da Türk futbolunda Süper Lig'de 4 yıl kalan doğru düzgün bir hoca yok. Hocamızın kariyerinin 3'te 1'inin Sivas'ta geçtiğini söyleyebilirim. Toplam 6,5-7 yıl bizimle beraber oldu, belki ayrılıkta ferahlık da vardır. Onu da ayrıca yeni yönetimle beraber yorumlayacağız, kendisiyle de görüş alışverişinde bulunacağız. Eski yönetici arkadaşlarla bir yemek yiyeceğiz. Hocamızı da davet ettik, inşallah tekrar görüşme fırsatı buluruz."

Otyakmaz, transfer çalışmalarına da yeni yönetimle toplantı yaptıktan sonra başlayacaklarını ifade ederek, "Yaşlı bir takımdık, Avrupa'nın en yaşlı takımıydık ama bu takım son 3 yılda bizi Avrupa'ya taşıyıp kupayı alan bir takım. Dolayısıyla takdire şayan bir takım. Rıza hocamızla tekrar anlaşırsak biraz daha gençleri yetiştirici bir proje ile devam etmemiz gerektiğini söyleyeceğiz. Başka bir hoca ile devam edersek de özellikle gençlerin yetiştirilmesi konusunu birinci hedef olarak ortaya koymasını isteyeceğiz." diye konuştu.


- "110 milyon lira borcumuz var"

Yeni sezonda hedeflerinin daha kaliteli bir takım oluşturmak olduğunu vurgulayan Otyakmaz, "İlk etapta görevimiz, kalan borçlarımızı ödeyip, önümüzdeki senenin takımını elimizdeki bütçeye göre oluşturmak. Şu an çok büyük transferler söz vermem mümkün değil. Ama yeni ve dinamik bir yönetim var. Sivasspor'a ekonomik katkıda bulunacak bir yönetim var. Onunla elde ettiğimiz gelirlerle daha iyi bir takım yapma sözünü şimdiden verebilirim. Başta biraz desteğe ihtiyacımız olacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Süper Lig takımlarının birçoğunun yüksek oranlarda borcu olduğunu belirten Otyakmaz, "Bizim tam muhasebeleştirmemiş olmamızla birlikte genel kurulda son hali ortaya çıkacak. Yaklaşık 100 milyon lira borcumuz vardı ama son günlerdeki kurdaki artış nedeniyle 110 milyon liranın üzerine çıkmış bir borcumuz söz konusu. Bu sürdürülebilir bir borç ama ancak destekle halledilebilecek bir borç. İnşallah yeni yönetimimizle birlikte bu sorumluluğun altından kalkacağız ama işimizin hiç kolay olmadığını tekrar söylemek istiyorum. Kurdaki artış, vergiler ve yayın gelirindeki düşüş, iddia gelirinde yıllardır önemli bir artışın olmaması, bunlar bizi zorlayacak önümüzdeki engeller." ifadelerini kullandı.

Otyakmaz, bir gazetecinin Alex de Souza'ya teknik direktörlük teklifinde bulunup bulunmayacaklarını sorması üzerine, "Teknik direktörlük konusunda bütün alternatifleri düşünüyoruz ama şu anda resmi bir yönetim söz konusu değil. İlk toplantımızı yaptıktan sonra sizlerle bu adayları paylaşacağız. Öncelikle Rıza hocamızı davet etmiştim, onunla bir yemek yiyeceğiz, konuşacağız. Sonra genel kurul olacak, yeni yönetimle yapacağımız ilk toplantının ilk maddesi hoca tespiti olacak." değerlendirmesinde bulundu.

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