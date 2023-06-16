Sivasspor Kulübünün olağan genel kurulu yarın yapılacak

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SİVAS (AA) - Sivasspor Kulübünün olağan genel kurulu yarın gerçekleştirilecek.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'ndaki olağan genel kurul, saat 13.00'te başlayacak.

Olağan genel kurulda 399 delege, kulüp başkanlığı seçimi için oy kullanacak.

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, dün düzenlediği basın toplantısında, olağan genel kurulda başkanlığa yeniden aday olduğunu açıklamıştı.

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