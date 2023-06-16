Sivas'ta lösemili çocuklar yararına yaban hayatı fotoğraf sergisi açıldı

Sosyal medyada büyük tepki çekti! Bu nasıl eziyet? İşte ifadeleri!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir doğa fotoğrafçısı gelirini lösemili çocuklar yararına bağışlamak üzere fotoğraf sergisi açtı.



Sivas Valiliği, Belediye, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Kültür AŞ işbirliğinde düzenlenen sergi, Atatürk Kongre Müzesi'nde açıldı.

Doğa fotoğrafçısı Mustafa Aslan serginin açılışında yaptığı konuşmada, "Yabandan Bir Nefes" adlı sergideki eserleri lösemili çocuklar yararına satışa sunacaklarını söyledi.

Sergide 30 fotoğraf yer aldığını belirten Aslan, "Her biri ayrı bölgelerde çekilmiş ama genellikle Sivas ağırlıklı. Bu fotoğrafları lösemili çocuklar yararına satışa sunacağız ve buradan elde edilen tüm geliri onlara bağışlayacağız." dedi.

Serginin açılışına İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Doğan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız ile davetliler katıldı.

Sergi bir hafta açık kalacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.