Sivas'tan kısa kısa

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde eğitim gören bin 169 öğrenci karne aldı.

Ulaş İlkokulu’nda düzenlenen karne dağıtım törenine katılan Kaymakam Selçuk Baş, eşi Meltem Baş ile öğrencilere karne verdi.

Öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Baş, tatilde dinlenmelerini ve kitap okumalarını tavsiye etti..

Baş, "Eğitim, öğretim faaliyetlerimizin en büyük destekçisi velilerimize teşekkür ediyor, eğitimi bir hayat biçimine dönüştüren fedakar öğretmenlerimize ve sevgili yavrularımıza iyi tatiller diliyorum." dedi.

- Suşehri'nde 4 bin 950 öğrenci karne aldı

Suşehri ilçesinde 4 bin 950 öğrenci düzenlenen törenle karneleri alarak yaz tatiline girdi.

Cumhuriyet Ortaokulu'nda düzenlenen programa katılan Kaymakam Ahmet Korkmaz, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Yıldız, öğrencilere karnelerini verdi.

Bir eğitim döneminin daha huzur içerisinde tamamlandığını ifade eden Korkmaz, idarecilere, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

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