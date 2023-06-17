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Sivasspor'da Mecnun Otyakmaz yeniden başkan seçildi:

AA

Sivasspor'da Mecnun Otyakmaz yeniden başkan seçildi:

SİVAS (AA) - Sivasspor Kulübünün olağan genel kurul toplantısında tek aday olarak seçime giren Mecnun Otyakmaz, yeniden başkan seçildi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas milletvekilleri Rukiye Toy ve Hakan Aksu, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve delegelerin katılımıyla Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen olağan genel kurulda, yönetim ile denetim kurulu raporları okunup, bilanço ibra edildi.

Vali Şimşek, burada yaptığı konuşmada, her zaman Sivasspor'un yanında olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise bugüne kadar yönetimde görev alan yöneticilere teşekkür ederek, yeni yönetime başarı diledi.

Milletvekilleri Toy, Aksu ve Karasu da yeni seçilen yönetim kuruluna başarı dileyerek, her zaman Sivasspor'un yanında olduklarını ifade etti.

Otyakmaz ise Sivasspor'un örnek bir kulüp olduğunu belirterek, "Sivasspor delegeleri ve yönetim kurulu, ligimizin örnek bir camiasıdır. Kulübümüz UEFA kulüp lisans sürdürülebilirlik ilkelerine uyum sağlayan, kulüp internet sitesinde her yıl incelenmiş ve denetimden geçmiş mali tablolarını yayınlayan bir kulüptür. İçerisinde bulunduğumuz dönemde Sivasspor da ekonomik krizlerden etkilenmiş olup, gelirin Türk lirası, giderlerin büyük bir bölümünün döviz üzerinden olması ve kurdaki aşırı artışın etkisiyle maliyetler öngörülemeyecek şekilde artmıştır." ifadelerini kullandı.


- Etkin bir çalışma yürüteceğiz

Yeni dönemde etkin bir çalışma gerçekleştireceklerini vurgulayan Otyakmaz, "3 yıllık yönetim sürecimizde faaliyetlerimizi taraftarımıza tam olarak anlatamadığımız ve etkili bir iletişim kuramadığımız noktasında gelen eleştirilere hak veriyorum. Zira oluşan bu boşluğu spekülasyonlar ve dedikodular doldurdu. Yeni dönemde etkin ve profesyonel bir iletişim çalışması yürüteceğimizin bilinmesini isterim." dedi.

Otyakmaz, 2004 yılından bu yana Sivasspor'da başkanlık görevini sürdürdüğünü aktararak, şöyle devam etti:

"Bu süre zarfında iyi kötü günlerimiz oldu. Nice sevinçler, üzüntüler, zaferler, mağlubiyetler yaşadık. Bu olayları birlikte yaşadığım, beraber yol yürüdüğüm arkadaşlarıma emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu arkadaşlar ki şahsıma ve kulübümüze kurulan kumpas sonucu tutuklandığım zamanda da bu gemiyi terk etmeyip sancağı yere düşürmediler. Takımımız küme düştüğünde de görevlerinin hakkını onurlarıyla namuslarıyla verdiler. Ben onlardan razıyım, Allah da onlardan razı olsun. Şimdi maalesef hazmedemedikleri bir takım olaylar sonucu çok yoruldular ve yeni yönetimde yer almayacaklar. Kendilerine bana 20 yıldır yaptıkları yol arkadaşlığı için şükranlarımı sunuyorum. Bu konuda çok üzgünüm. Yeni yönetim ve taraftarımızın desteği ile büyük işlere imza atacağımızdan en ufak bir şüphem yoktur."

Önlerinde zorlu bir süreç olduğunu belirten Otyakmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yeni yönetimimizin acilen ekonomik sorunları çözmek, teknik direktör sorununu halledip, transfere geçmek gerekiyor. Bunları başarabilmemiz için desteğe ihtiyacımız var. Biz bunu sağlamak için çok çalışacağız. Camiamızın desteği ile aşamayacağımız hiçbir engel yok. Sivasspor'un 19. başkanı olarak benden önceki 18 başkan ile aynı hayali paylaşıyorum. Zaferlerle, büyümeyle dolu bir gelecek. Her Sivassporlunun içinde Sivasspor'a hizmet etme arzusu vardır. Ben ve yönetici arkadaşlarım bu fırsata sahip olduğumuz için gururluyuz, mutluyuz.
Zor bir dönemde göreve gelmekle birlikte altını çizerek söylüyorum ki, Sivasspor'a hizmetle geçen bir günden hiç pişmanlık duymadık. Nasip olursa görev süremizi tamamlamak ve bizden sonra bayrağı devralacak arkadaşlarımıza bizlerle aynı heyecanı duyacakları projeler bırakmak istiyoruz. Sivasspor futbol takımının ana hedefi katıldığı her turnuvayı şampiyon tamamlamak ve müzemizde eksik olan Süper Lig kupasını Sivas'ımıza getirmektir."


- Yeni yönetim belirlendi

Genel kurulda gündem maddelerinin tamamlanmasının ardından tek listeyle gidilen seçimde Mecnun Otyakmaz, yeni yönetim kuruluyla 3 yıllığına tekrar başkan seçildi.

Mecnun Otyakmaz başkanlığındaki yönetim kurulunun asil üyeleri Gökhan Karagöl, Bahattin Eken, Mehmet Akif Bağce, Yusuf Bozatlı, İbrahim Emre Mermer, Nurettin Yıldırım, Faruk Taşseten, Burak Özçoban, Erhan Ekici, Deniz Kızılırmak, Kürşad Ceylan, Ömer Yaman, Arif Kaleli ve İsmail Yıldız oldu.

Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, kongre sonrası eski yöneticilere teşekkür belgesi ve plaket taktim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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