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Sivas'ta 100 bin fidanın dikileceği "Türkiye Yüzyılı Valilik Ormanı" oluşturuluyor

AA

Sivas'ta 100 bin fidanın dikileceği "Türkiye Yüzyılı Valilik Ormanı" oluşturuluyor

SİVAS (AA) - Sivas'ta 1000 dönüm arazi üzerine kurulacak Türkiye Yüzyılı Valilik Ormanı'nda 100 bin fidan toprakla buluşturulacak.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ağaçlandırma çalışmalarının hız kesmeden devam ettiği kente yeni bir orman kazandırılıyor.

Vali Yılmaz Şimşek, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Karşıyaka Mahallesi Serpincik Göleti civarında 1000 dönüm arazide oluşturulmaya başlanan Türkiye Yüzyılı Valilik Ormanı alanında incelemede bulundu.

Şimşek, çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, "Şu an için teraslama çalışmaları sürüyor. Yol çalışmaları da gerçekleştiriliyor. Sonbahara kadar buraya 100 bin fidanı dikmiş olacağız. Kardeşler Ormanı gibi bir orman da bu bölgeye kazandırılacak. Ormanın içinde park, dinlenme yerleri de olacak. Sosyal ormancılık kapsamında da bu bölgeye korunga bitkisi ekilecek." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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