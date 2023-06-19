Sivasspor'un yeni sezon için alternatif formasını taraftarlar tasarlayacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivasspor'un yeni sezon için alternatif formasını taraftarlar tasarlayacak

AA

Sivasspor'un yeni sezon için alternatif formasını taraftarlar tasarlayacak

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, 2023-2024 sezonunda giyeceği alternatif formayı taraftarlardan gelen tasarımlar arasından seçecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, taraftarlar hazırladıkları forma tasarımını yüksek çözünürlükte "forma@sivasspor.org.tr" elektronik posta adresine ad, soyad, telefon numarası ve adres bilgileriyle gönderecek.

Forma tasarımları Türkiye Futbol Federasyonu ​​​​​​​standartları göz önünde bulundurularak, uygulanabilirliklerine göre ön elemeye tabi tutulacak.

Ön elemeyi geçen tasarımlar, kulübün resmi internet sitesi üzerinden taraftarların beğenisine sunulacak ve en çok oy alan tasarım Sivasspor'un yeni sezon alternatif forması olacak.

Kazanan katılımcıya tasarladığı forma, futbolcular tarafından imzalanarak hediye edilecek.

Her yarışmacının 2 adet tasarımla katılabileceği yarışma için başvurular, 23 Haziran Cuma günü saat 12.00'de sona erecek.

​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sivas'ın Ulaş ilçesinde kullanılmayan 11 kamu binası köy yaşam merkezine dönüştürüldü
YEREL HABERLER Sivas'ın Ulaş ilçesinde kullanılmayan 11 kamu binası ...
Ulaş'ta bir mahalle daha doğal gaza kavuşuyor
YEREL HABERLER Ulaş'ta bir mahalle daha doğal gaza kavuşuyor
"Kaplumbağa Terbiyecisi" tablosunu Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nın motifleriyle yorumladı
YEREL HABERLER "Kaplumbağa Terbiyecisi" tablosunu Divriği Ulu Cami ...
Sivas'ta sağlık çalışanları düzenledikleri konserle Aşık Veysel'i andı
YEREL HABERLER Sivas'ta sağlık çalışanları düzenledikleri konserle ...
Sivas'ta 100 bin fidanın dikileceği "Türkiye Yüzyılı Valilik Ormanı" oluşturuluyor
YEREL HABERLER Sivas'ta 100 bin fidanın dikileceği "Türkiye Yüzyılı ...
Suşehri'nde voleybol turnuvası düzenlendi
YEREL HABERLER Suşehri'nde voleybol turnuvası düzenlendi
Sivasspor'da Mecnun Otyakmaz yeniden başkan seçildi:
YEREL HABERLER Sivasspor'da Mecnun Otyakmaz yeniden başkan seçildi:
Sivasspor'da Mecnun Otyakmaz yeniden başkan seçildi
YEREL HABERLER Sivasspor'da Mecnun Otyakmaz yeniden başkan seçildi
Yağışlar nedeniyle 2 ilde ekili arazilerde hastalık alarmı
YEREL HABERLER Yağışlar nedeniyle 2 ilde ekili arazilerde hastalık ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.