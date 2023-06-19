Sivas'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaraladı.

İ.Ş. (25) yönetimindeki 34 YL 7871 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolunun Zara ilçesi Ekinli köyü mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan H.Y. (21) yaralandı.

Yaralılar Zara Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.





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