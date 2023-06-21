Sivas'ta kurbanlık hayvan alacaklara uyarı

SİVAS (AA) - Sivas Tarım ve Orman Müdürlüğü, kurbanlık alacakları dikkat edecekleri hususlar konusunda uyardı.

Müdürlükten yapılan açıklamada, Kurban Bayramı süresince vatandaşların mağdur olmamaları için bir dizi tedbir alındığı belirtildi.

Kurban Bayramı'nda il merkezinde 18 veteriner hekim, 3 veteriner sağlık teknisyeni, tüm ilçelerde ise satış yerleri ve yol kontrolleri için her gün 1 veteriner hekim görevlendirildiği bildirilen açıklamada, ahırlar bölgesi olarak bilinen hayvan pazarının şap hastalığı nedeniyle kapalı olduğu hatırlatıldı.



Vatandaşların hayvancılık işletmelerinden kurbanlıklarını alabilecekleri aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurbanlık hayvanların küpeli olması, büyükbaş hayvanların pasaportu, küçükbaş hayvanların nakil belgesi veya veteriner sağlık raporu aranmalıdır. Bu belgeler hayvanların getirildiği kaynağın ve hayvanların sağlığının güvencesi niteliğindedir. Hayvan varlığının devamı açısından öncelikle erkek hayvanlar kurban olarak tercih edilmelidir. Kurbanlık hayvan deve için beş, sığır ve manda için iki, koyun ve keçi için bir yaşını doldurması gerekir. Bunun yanında koyun semizlik ve gösteriş olarak bir yaşındakilerle aynı olursa altı ayını tamamladıktan sonra da kurban edilebilir. Kurban edilecek hayvanın, sağlıklı, azaları tam ve besili olması, hem ibadet açısından hem de sağlık bakımından önem arz eder. Bu nedenle, kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün, bir veya iki gözü kör, boynuzlarının biri veya ikisi kökünden kırık, dili, kuyruğu, kulakları ve memelerinin yarısı kesik, dişlerinin tamamı veya çoğu dökük hayvanlardan kurban olmaz. Ancak, hayvanın doğuştan boynuzsuz olması, şaşı, topal, hafif hasta, bir kulağı delik veya yırtılmış olması, memelerinin bir kısmının olmaması, kurban edilmesine engel teşkil etmez."



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