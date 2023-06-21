Sivas Tarım ve Orman Müdürü Yıldız, yağıştan etkilenen köylerde inceleme yaptı

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SİVAS (AA) - Sivas Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, şiddetli yağmur ve dolu yağışından etkilenen köyleri ziyaret ederek ürünleri zarar gören çiftçilerle görüştü.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Haydarlı, Tatlıcak, Durdulu ve Eskiapardı köylerinde yağışlar nedeniyle hasar gören alanlarda incelemede bulunan Yıldız, üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tarım sigortasının önemine vurgu yapan ve üreticilerden sigorta yaptırmalarını isteyen Yıldız, "Bu tür doğal afetlerde, tarım sektörü ve üreticiler en çok etkilenen kesimler arasında yer almaktadır. İl Müdürlüğü olarak hasar tespit çalışmalarını bir an önce tamamlamamız tarımsal faaliyetlerin devamlılığını sağlamak adına önemlidir." ifadelerini kullandı.

Yıldız, il genelinde hasar tespit ekiplerinin harekete geçtiklerini ve çalışmalara başlanıldığını belirterek, afete maruz kalan alanları tek tek dolaştıklarını aktardı.

Aşırı yağışlardan kaynaklanan sarı pas hastalıklarının kontrollerine de katıldıklarını vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimizin bu günlerde ürün kayıplarını engellemek için zaman geçirmeden gerekli kontrolleri yaparak mücadeleye başlamaları gerekmektedir. Pas hastalığı görülen arazilerde yapılacak ilaçlama çalışmalarında oluşacak zayiatın yüzde 2-5 arası olacağı, ilaçlama yapılmadığı takdirde bu zayiatın yüzde 70-80'lere ulaşabileceği öngörülmektedir. Hububatlarda oluşabilecek olan sarı pas, septoria gibi hastalıklara karşı çiftçilerimizin gerekli kontrolleri yaparak tedbir alması gerekmektedir."

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