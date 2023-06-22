Sivas'ta bayram alışveriş yoğunluğu başladı

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SİVAS (AA) - Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hakan Demirgil, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala alışveriş yoğunluğunun başladığını bildirdi.

Demirgil, yazılı açıklamasında, Kurban Bayramı'nın yaklaştığını, her meslekte faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarın hazırlıklarını tamamladığını aktardı.



Demirgil, "Bir taraftan kurbanlıklar alınmaya devam ederken diğer taraftan da bayram için alışveriş yapılarak ihtiyaçlar gideriliyor. Bayram alışverişi elbette piyasada hareketlenme meydana getirecek. Kurban Bayramı'nda et çekiminde vergisini ödeyen, istihdam sağlayan, hijyen kurallarına uyan kasaplar tercih edilmeli." ifadelerini kullandı.



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