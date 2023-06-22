Gürün'de trafik kazasında yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirdi.

H.K. (37) yönetimindeki 41 H 8649 plakalı tır, Gürün'den Pınarbaşı istikametine seyir halindeyken D-300 kara yolunda kontrolden çıkarak yolun ortasındaki su kanalına düşüp, daha sonra karşı şeride geçti.

Kazada sürücü hafif, araçta bulunan Z.K. (63) ise ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Gürün Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Z.K, sevk edildiği Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

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