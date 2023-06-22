İl Özel İdare personeli kan bağışladı

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SİVAS (AA) - Sivas İl Özel İdare personeli Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

İl Özel İdareden yapılan yazılı açıklamaya göre, kurumun ana binasında gönüllü kan verme işlemi gerçekleştirildi.

Bağış, gün boyu devam etti.

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