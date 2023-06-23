Sivas’ta kadın trafik polislerinin bir engelliyi yolun karşına geçirmesi kameraya yansıdı

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SİVAS (AA) - Sivas’ta bir kavşakta görev yapan trafik polisleri, tekerlekli sandalyeli engelliye yardım ederek yolun karşısına geçirmesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



Yoğun trafik akışının yaşandığı Halil Rıfat Paşa Köprülü Kavşağı’nda görevli kadın polisler, tekerlekli sandalyesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan engelliyi fark etti.

Polislerden biri tekerlekli sandalyenin kaldırımdan inmesine yardımcı oldu, diğeri trafiği durdurdu.

Yaşananlar, bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.



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