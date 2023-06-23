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Sivas’ta kadın trafik polislerinin bir engelliyi yolun karşına geçirmesi kameraya yansıdı

AA

Sivas’ta kadın trafik polislerinin bir engelliyi yolun karşına geçirmesi kameraya yansıdı

SİVAS (AA) - Sivas’ta bir kavşakta görev yapan trafik polisleri, tekerlekli sandalyeli engelliye yardım ederek yolun karşısına geçirmesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yoğun trafik akışının yaşandığı Halil Rıfat Paşa Köprülü Kavşağı’nda görevli kadın polisler, tekerlekli sandalyesiyle yolun karşısına geçmeye çalışan engelliyi fark etti.

Polislerden biri tekerlekli sandalyenin kaldırımdan inmesine yardımcı oldu, diğeri trafiği durdurdu.

Yaşananlar, bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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