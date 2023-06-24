Sivasspor Yönetim Kurulunda görev dağılımı yapıldı

SİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da kulüp yönetim kurulunun görev dağılımı belli oldu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mecnun Otyakmaz başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda görev dağılımı şöyle:
Bahattin Eken: Başkanvekili - Mali işler ve satın alma sorumlusu.
Mehmet Akif Bağce: Başkan yardımcısı - Sportif ve sponsorluklar sorumlusu.
Gökhan Karagöl: Başkan yardımcısı - Basın sözcüsü ve medya sorumlu.
Yusuf Bozatlı: Asbaşkan - Futbol şube ve altyapı sorumlusu.
Nurettin Yıldırım: Asbaşkan - Kamu kurumları ile ilişkiler sorumlusu.
İbrahim Emre Mermer: Asbaşkan - Kurumsal pazarlama ve lisanslı ürünler sorumlusu.
Burak Özçoban: Asbaşkan - İş geliştirme ve yatırımlar sorumlusu.
Deniz Kızılırmak: Asbaşkan - Sponsorluk ve reklam sorumlu.
Kürşad Ceylan: Asbaşkan - Sponsorluk ve reklam sorumlusu.
Arif Kaleli: Asbaşkan - Stadyum ve taraftar sorumlusu.
Ömer Yaman: Asbaşkan - TFF ilişkileri sorumlusu.
Faruk Taşseten: Asbaşkan - Tesisler sorumlusu.
Erhan Ekici: Asbaşkan - Hukuk işleri sorumlu.
İsmail Yıldız: Asbaşkan - Dış ilişkiler sorumlusu.