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Sivas Belediye Başkanı Bilgin, LGS'den tam puan alan öğrencileri ağırladı

AA

Sivas'ta, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tam puan alan öğrenciler, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i makamında ziyaret etti.

Sivas Belediye Başkanı Bilgin, LGS'den tam puan alan öğrencileri ağırladı

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tam puan alan öğrenciler, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i makamında ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bilgin, sınavda 500 tam puan alan öğrencilerden Şarkışla Anafartalar Ortaokulundan Eylül İrem Öztürk, Kangal Cumhuriyet Ortaokulundan Ahmet Efe Çelik, AYÇ Okulundan Haktan Toraman, MBA Okulundan Meryem Elciyar ve Suşehri Atatürk Ortaokulundan Zeynep Azra İşler ile bir araya geldi.

Bilgin, tüm soruları doğru cevaplayarak şehre büyük gurur yaşatan öğrencileri, öğretmenlerini ve ailelerini kutladı.

Eğitimde başarı çıtasının her yıl yükseldiğini vurgulayan Bilgin, şunları kaydetti:

"Biz şuna inanıyoruz, 10-15 yıl sonra belediye başkanı, vali, kaymakam, milletvekili, bakan, cumhurbaşkanı olarak sizin sisteme girdiğiniz dönemdeki Türkiye çok çok daha güçlü olacak. Çünkü şu anda çok iyi imkanlarla yetişiyorsunuz, siz de bunların farkındasınız. Ülkemiz sizlerle birlikte çok daha güçlü olacak. Bize düşen de sizleri desteklemek, sizlerin yolunu açmak, sizlerin yaşayacağı, sizlerin yönetici olacağı ülkemizi güçlü kılmak. Tüm okul idarecilerimize, emek veren tüm öğretmenlerimize ve tüm ailelerimize teşekkür ediyorum. Ben inanıyorum yarınınız çok daha güzel olacak. Bugünden aldığınız sağlam bir eğitimle, sağlam bir yol yürüyüşüyle birlikte çok daha başarılı olacaksınız ve bu ülkeye, bu millete her alanda büyük katkılarınız olacak."

Ahmet Efe Çelik ise "Tüm sene boyunca istikrarlı olmak önemli. Bütün sene boyunca pes etmemek ve kitap okumak önemli, başarımızı buna borçluyuz." ifadelerini kullandı.

Haktan Toraman da düzenli çalışmak, günlük kitap okumak ve test çözmenin yeterli olduğunu söyledi.

Ziyaret anısına Başkan Bilgin, birinci olan öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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