Sivas Valisi Şimşek, trafik denetimlerine katıldı

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SİVAS (AA) - Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Kurban Bayramı öncesi yol kontrol uygulamasına katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şimşek, Sivas-Kayseri kara yolunda yol kontrolü yapan jandarma ve emniyet personelini ziyaret etti.

Bayram tatili için seyahat eden vatandaşların bayramını tebrik eden Şimşek, iyi yolculuklar dileğinde bulundu.

İl genelinde 1500 ekip ve 6 bin 500 personelle bayram boyunca denetimlerin devam edeceğini belirten Şimşek, sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarı yaptı.

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