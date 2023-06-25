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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas Valisi Şimşek, trafik denetimlerine katıldı

AA

Sivas Valisi Şimşek, trafik denetimlerine katıldı

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Kurban Bayramı öncesi yol kontrol uygulamasına katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şimşek, Sivas-Kayseri kara yolunda yol kontrolü yapan jandarma ve emniyet personelini ziyaret etti.

Bayram tatili için seyahat eden vatandaşların bayramını tebrik eden Şimşek, iyi yolculuklar dileğinde bulundu.

İl genelinde 1500 ekip ve 6 bin 500 personelle bayram boyunca denetimlerin devam edeceğini belirten Şimşek, sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarı yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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