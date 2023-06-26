Tokat'taki kazada ölen anne ve iki çocuğu Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı

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SİVAS (AA) - Tokat'ın Almus ilçesinde dün otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu hayatını kaybeden anne ve iki çocuğu, memleketleri Sivas'ta toprağa verildi.

Anne Şeyma (34) oğlu Burak Enes (12) ve 6 yaşındaki kızı Erva Miray Yuvacı'nın cenazeleri Ay Yıldız Camisi'ne getirildi.

Anne ve çocuklarının cenazeleri, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Sıra Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine aynı kazada yaralanan baba Kalender Yuvacı, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve vatandaşlar katıldı.

Tokat'ın Almus ilçesinde M.S. (53) idaresindeki 60 HG 011 plakalı kamyon ile Kalender Yuvacı'nın kullandığı 58 ABA 648 plakalı otomobil çarpışmış, kazada otomobilde bulunan anne Şeyma ile çocukları Burak Enes ve Erva Miray olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Kazada yaralanan sürücüler ise yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

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