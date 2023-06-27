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İç Anadolu'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi

AA

İç Anadolu'da Kurban Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi

SİVAS (AA) - Sivas, Niğde, Kayseri, Yozgat ve Kırşehir'de, Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaretleri yapıldı.

Sivas'ta, Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki polis ve garnizon şehitliğini ziyaret eden Sivas Vali Vekili Şakir Öner Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, Şehitler ve Gaziler Derneği Başkanı Fatih Deveci ile il protokolü, şehit kabirlerine karanfil bıraktı, dua etti.

Protokol üyeleri, şehitlikteki aileler ve vatandaşların bayramını kutladı.

- Niğde

Niğde Şehitliği'nde düzenlenen törende de Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Daha sonra Vali Mustafa Koç, AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök ve siyasi parti temsilcileri, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Şehit yakınları da kabirlerin başında dua etti.

- Kayseri

Kayseri'de Kartal Şehitliği'ni ziyaret eden şehit yakınları, mezarların çevresini temizledi, Kur'an-ı Kerim okudu.

İl protokolü ile şehit mezarlarına karanfil bırakan ve şehit aileleriyle sohbet eden Vali Gökmen Çiçek, milletçe bir bayrama daha birlik ve beraberlik içinde kavuşulduğunu söyledi.

Çiçek, "Bizler için canlarını feda eden, bu memleket, bu millet, birlik ve beraberlik içinde mutlu ve ferah içinde yaşasın diye canlarını feda eden şehitlerimize minnet borcumuzu ödemek için buradayız. Şehit ailelerimizle bayramlaşma fırsatı bulduk. Onlara çok şey borçluyuz." diye konuştu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz da terörle mücadelenin son terörist etkisiz hale getirilene kadar kararlılıkla süreceğini söyledi.

- Yozgat

Yozgat Valisi Ziya Polat, AK Parti milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan, MHP Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Başer, daire müdürleri, şehit yakınları ve vatandaşlar, Yozgat Şehitliği'ni ziyaret etti.

Şehitlikte Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Ali Gülten tarafından yapılan duanın ardından şehit kabirleri ziyaret edilerek karanfil bırakıldı.

- Kırşehir

Kırşehir'de de Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'ne gelen aileler, kabirlerin başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Evlatlarının mezarlarını düzenleyen bazı şehit aileleri gözyaşı döktü.

Kırşehir Müftülüğü din görevlisinin Kur'an-ı Kerim okumasının ardından şehitler için dua edildi.

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara ve il protokolü, şehitlerin kabirlerini ziyaret etti, karanfil bıraktı. Ailelerle bir süre sohbet eden Buhara, şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

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