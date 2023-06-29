Ulaş'ta bayramlaşma programı düzenlendi

Demir yollarında neden taşlar olur?

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Turan İlbey, makamında düzenlenen programda kurum amirleri, çalışanları ve vatandaşlar ile bayramlaştı.

Bayramların önemine dikkat çeken İlbey, "Yaşamımızda önemli yeri bulunan, mutlulukların paylaşıldığı, birlik, beraberlik, kardeşlik duygularının güçlendirildiği, kırgınlıkların ve dargınlıkların unutulduğu, yardımlaşmanın, hoşgörünün, paylaşma ve dayanışma duygularının arttığı bayramlar, birlik ve beraberliğimizi simgeleyen ortak değerlerimizin başında gelmektedir." ifadesini kullandı.





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