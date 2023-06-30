Demir yollarında neden taşlar olur?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 2008 yılında trafik kazası sonucu hayatını kaybeden gazeteci Burak Erdoğmuş, mezarı başında anıldı.

Garipler Mezarlığı'ndaki anma programına, Eroğmuş'un ailesi ve yakınları, Şarkışla Kaymakam Vekili Muhammed Taha Büyükserin, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ünal Tolga Katı, Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Dinç, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özgür Cengiz, İlçe Müftüsü Tayyip Koçer, siyasi parti temsilcileri ve gazeteciler katıldı.

Müftü Koçer'in yaptığı duanın ardından Erdoğmuş'un mezarına karanfil bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.