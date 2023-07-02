Sivas olaylarında hayatını kaybedenler kentte düzenlenen programda anıldı

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SİVAS (AA) - Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarda yaşamını yitirenler, kentte düzenlenen programda anıldı.

Olaylarda hayatını kaybedenlerin aileleri, yakınları, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, bazı milletvekilleri, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen Alevi konfederasyonları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile vatandaşlar, Seyrantepe Mahallesi'nde toplandı.

Sloganlar atan grup, Mevlana Caddesi güzergahından eski Madımak Oteli'nin bulunduğu sokağın girişine kadar yürüdü.

Burada olaylarda hayatını kaybedenlerin isimleri okundu.

Daha sonra bazı dernek ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri konuşma yaptı.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, büyük acının, büyük dramın yıl dönümü dolayısıyla Sivas'a geldiklerini söyledi.

Sivas'ta 30 yıl önce yaşanan acıyı herkesin yüreğinde hissettiğini belirten Özel, "Madımak'ta 30 yıl önce büyük bir insanlık suçu işlendi. Ardından bütün Türkiye, Sivas'a adalet gelmesi için Madımak'ın hesabının sorulması için tek yürek oldu." diye konuştu.

Yaşanan olayın aydınlatılması gerektiğini ve bunun hesabı sorulana kadar Sivas'ta olmaya devam edeceklerini dile getiren Özel, "Tam burada 'Cumhuriyet burada kuruldu, burada yıkılacak' sloganlarının atıldığını biz unutmadık. Sivas katliamı herhangi bir katliam değildir." dedi.

Milletin farklı renklerinin, kardeşliğinin önemine dikkati çeken Özel, "Bugün Sivas'taki insanlık suçu için buradayız, 3 gün sonra Erzincan'da Başbağlar'daki insanlık suçu için orada olacağız. Acıları yarıştırmıyoruz, acılardan husumet değil, acılardan ders çıkarıyoruz." ifadelerini kullandı.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ise Türkiye'de toplumsal barışa ve kardeşlik hukukuna ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Barışa, özgürlüğe, demokrasiye, insan haklarına, bireyin mutluluğuna her zamankinden daha büyük ihtiyaç duyulduğunu belirten Sarıgül, "30 yıl önceki acı her geçen gün içimizde ve daha fazla büyüyor." dedi.

- Notlar

Anma programı için kentte güvenlik önlemleri alındı. Çevre illerden gelen takviye ekiplerle yaklaşık 2 bin 400 polis görev yaptı.

Eski Madımak Oteli'nin bulunduğu sokak ile yürüyüşün yapıldığı güzergah araç trafiğine kapatıldı.

Yürüyüşün başlangıç noktası Seyrantepe Mahallesi'nden Bilim ve Kültür Merkezi'ne kadar olan güzergahtaki bazı noktalarda arama yapıldı.

Olaylarda hayatını kaybedenlerin aileleri, Madımak Oteli'nin "utanç müzesine" dönüştürülmediği gerekçesiyle anı köşesine karanfil bırakmadı.

Aileler, eski Madımak Oteli girişindeki camın önüne karanfil bıraktı.

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