Sivas'ta park halindeyken yanan otomobilde hasar oluştu

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SİVAS (AA) - Sivas'ta park halindeyken motor kısmından yanan otomobilde hasar meydana geldi.

M.Ç. yönetimindeki 58 BY 992 plakalı otomobil, Yunus Emre Mahallesi'nde motor kısmından yanmaya başladı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, araçta hasar oluştu.

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