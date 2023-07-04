Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

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SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, kondisyon çalışmalarının ardından idmanı pas çalışmasıyla sürdürdü.

Sivasspor, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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