Sivas'ta demir kapının parmaklıklarına sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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SİVAS (AA) - Sivas'ta bir et kombinasının demir kapısının parmaklıklarına sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Organize sanayi bölgesindeki bir et kombinasının demir kapısının parmaklıklarına sıkışan köpeği görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Demir kapının parmaklıklarını hidrolik ayırıcı yardımıyla genişleten itfaiye ekipleri, köpeği sıkıştığı yerden çıkarttı.

Köpek daha sonra bölgeden uzaklaştı.

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