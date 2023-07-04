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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas'ta yaban hayatı fotokapana yansıdı

AA

Sivas'ta yaban hayatı fotokapana yansıdı

SİVAS (AA) - Sivas'ta farklı bölgelere kurulan fotokapanlar, ayı, kurt, dağ keçisi, vaşak, tavşan ve domuz gibi hayvanları görüntüledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğü ekipleri, koruma ve kontrol, biyolojik çeşitlilik takibi ve biyolojik kaçakçılığı önleme çalışmaları kapsamında farklı bölgelere fotokapan kurdu.

Bunun sonucunda, sürü halindeki dağ keçileri, boz ayı, vaşak, kurt, kaya sansarı, domuz, tavşan, sincap ve keklik gibi hayvanlar doğal ortamlarında fotokapanlarca görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, "Serengeti değil, ülkemizin eşsiz yaban hayatı" başlığıyla sosyal medya hesabından görüntüleri paylaştı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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