Sivas'ta kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada baba ve oğlu yaralandı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan baba ve oğlu tedavi altına alındı.

Esenyaka köyünde D.K. ile kardeşi A.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

D.K. üzerinde bulunan silahla kardeşi A.K'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Bu sırada A.K'nin oğlu U.K. de amcasının elindeki tabancayı almaya çalışırken elinden vuruldu.

Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar A.K. ve U.K, ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.

Gözaltına alınan D.K, ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.

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