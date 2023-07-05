Ulaş Müftüsü Kendir yaz Kur'an kursu öğrencilerini ziyaret etti

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SİVAS (AA) - Ulaş Müftüsü İzzet Kendir, yaz Kur'an kursuna katılan öğrencileri ziyaret etti.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Kendir, yaz kurslarının önemini anlattı ve çalışmalar hakkında eğitimcilerden bilgi aldı.

Kendir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulların tatil olmasının ardından ilçe merkezi ve köylerde yaz Kur'an kursları düzenlediklerini söyledi.

Kursta öğrencilere Kur'an-ı Kerim okuma ve dini bilgiler verildiğini belirten Kendir, "11 Ağustos'ta sona erecek kurslara çocuklarımız, gençlerimiz ve hatta isteyen herkes katılabilir." dedi.

Kendir, Kur'an-ı Kerim okuma ve dini bilgiler dışında çocukların yaşlarına uygun olarak sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler gerçekleştireceklerini de ifade etti.





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