Sivasspor, Emrah Başsan'ı renklerine bağladı

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SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 31 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Emrah Başsan'ı kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Emrah Başsan ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Deneyimli futbolcu, kulüp tesislerinde başkan vekili Bahattin Eken'in katıldığı törende kendisini kırmızı-beyaz renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Emrah Başsan, geçen sezon Yukatel Kayserispor formasıyla 26 Süper Lig ve 5 Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giymiş, 3 gol kaydetmişti.



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