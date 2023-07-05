Sivasspor yeni sezon hazırlıklarına devam etti

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SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcular, çabukluk ve pas çalışmalarının ardından idmanı minyatür kale maç oynayarak tamamladı.

İdmana kırmızı-beyazlı ekibin bugün renklerine bağladığı Emrah Başsan da katıldı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.



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