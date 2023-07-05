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SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Emrah Başsan, sağlık kontrolünden geçti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Emrah Başsan'a, Medicana Sivas Hastanesinde sağlık kontrolleri gerçekleştirildi.

İlk olarak kan tetkikleri yapılan Emrah Başsan, ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Sporcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

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