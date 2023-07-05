SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Emrah Başsan, sağlık kontrolünden geçti.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Emrah Başsan'a, Medicana Sivas Hastanesinde sağlık kontrolleri gerçekleştirildi.
İlk olarak kan tetkikleri yapılan Emrah Başsan, ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
Sporcunun sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.