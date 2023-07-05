Sivasspor yeni sezon formalarını tanıttı

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SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon formalarını düzenlediği programla tanıttı.

Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde düzenlenen Geçmişten Geleceğe Miras Sivasspor 2023-2024 Sezonu Forma Lansman programında konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivasspor'un şehrin en büyük değeri ve göz bebeği olduğunu söyledi.

Kırmızı-beyazlı ekibin Sivas'ın birleştirici unsuru olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Yeni formalarımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah bu formalarla Sivasspor'umuz bizlere daha nice büyük başarılar yaşatacaktır." diye konuştu.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise Sivasspor'un tüm Sivaslıların ortak sevdası olduğunu ifade etti.

Yeni sezon formasını tasarlayanlara ve taraftarlarla buluşturan kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz'a teşekkür eden Bilgin, "Yeni sezonda inşallah yeni sevdaların, yeni aşkların peşinde hep birlikte koşacağız. Sivasspor denildiği zaman siyasi görüşü, fikri ne olursa olsun tüm Sivaslıların ortak paydasıdır." ifadelerini kullandı.







- "Vermiş olduğumuz sözlerin hepsini yerine getireceğiz"







Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz da 17 Haziran'da genel kurul yaptıklarını anımsatarak, "Genel kurulumuzda genç ve dinamik bir yönetim kurulu oluşturarak taraftarımızın istediği bütün talepleri yerine getireceğiz şeklinde karar almıştık." dedi.

Kırmızı-beyazlı ekibin ilerleyen günlerde satışa sunulacak alternatif formalarının da taraftarın desteğiyle belirlendiğini söyleyen Otyakmaz, "Genel kurulda vermiş olduğumuz sözlerin hepsini teker teker yerine getireceğiz. Bundan sonraki organizasyonlara katılımlarınızı bekliyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından formaların tanıtımı yapılarak il protokolüne hediye edildi.

Daha sonra ise Sivasspor ürünlerinin satış mağazasında yeni sezon formaları satışa sunuldu. Taraftarların yeni sezon formalarına yoğun ilgi gösterdiği görüldü.

Programa, Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, futbolcular, kulüp yöneticileri ve taraftarlar da katıldı.

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