Sivas'ta stadyum üst geçit ve bağlantı yolu projesinde sona gelindi

SİVAS (AA) - Sivas Belediyesi şehir trafiğini rahatlamak amacıyla başlattığı stadyum üst geçit ve bağlantı yolunda son rötuşlar yapılıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, stadyum bağlantı yolu ve üst geçit projesindeki çalışmaları inceledi.

Bilgin, çevre yolunu, stadyum ve okullar bölgesine, buradan da Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı ve devamında Buhara Caddesi'ne ulaştıracak projede sona gelindiğini belirtti.

Hattın toplam uzunluğunun 2 kilometre olacağını aktaran Bilgin, "Proje kapsamında Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde bir kavşak, Sivasspor Caddesi üzerine ise 25 metre genişlik ve 450 metre uzunluğunda bir köprü inşa edildi. Projelerin toplam maliyeti yaklaşık 80 milyon lirayı buldu." ifadelerini kullandı.

Bilgin, projenin kısa süre içerisinde hizmete sunulacağını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Yol açılan yerlerin hızla gelişerek hem bölgeye hem şehre uzun vadede katkı sağladığına inanıyoruz. Bu kapsamda birçok bölgede farklı alanlarda ulaşım projelerimiz devam ediyor. Şehrin ihtiyaçlarını doğru analiz ederek bu ihtiyaçları hızlı ve rantabl şekilde hayata geçirmek adına ekibimiz ile birlikte gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu önemli projeyi 1 ay gibi bir süre içerisinde ağustos ayının ortalarında açarak şehrimizin hizmetine sunmuş olacağız."