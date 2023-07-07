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        Sivas'ta 23 fabrika işçisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

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        Giriş: 07.07.2023 - 12:43
        Sivas'ta 23 fabrika işçisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

        SİVAS (AA) - Sivas'ta bir fabrikadaki 23 işçi, yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastanede tedavi gördü.

        Valilikten yapılan açıklamada, Sivas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada çalışan 23 kişinin, gece vardiyasında kuru fasulye, bulgur pilavı ve soğuk çorba yedikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle Sivas Numune Hastanesine başvurduğu belirtildi.

        Acil serviste ayakta tedavileri tamamlanan işçilerin taburcu edildiği, herhangi bir olumsuz durumun olmadığı bildirilen açıklamada, "İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce söz konusu yemeklerden analizi yapılmak üzere numune alınmış olup, olayla ilgili inceleme başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

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