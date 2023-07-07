Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Sivas Kamu-Sen'den memur maaşlarına ek zam talebi

        AA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 14:25
        Sivas Kamu-Sen'den memur maaşlarına ek zam talebi

        SİVAS (AA) - Sivas'ta Kamu-Sen ve bağlı sendika temsilcileri, memur maaşlarına yapılacak zammın güncellenmesini istedi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen sendika temsilcileri adına açıklama yapan Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi ve Türk Sağlık-Sen Şube Başkanı Dursun Özen, temmuz ayında memur maaşlarına yapılan artışın yetersiz ve eksik olduğunu öne sürdü.

        Güçlü devletlerin, temsilcisi olan memurlarını da güçlü kılacağına inandıklarını belirten Özen, "Biliyoruz ki devletimiz güçlüdür, memurlarını ve emeklilerini mağdur etmemiştir, bundan sonra da etmeyecektir. Sayın Cumhurbaşkanımıza da bu konudaki güvenimiz sonsuzdur." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Selçuklu ve Osmanlı dönemini harmanlayan 'Kale Projesi' 2024'te tamamlanacak
        Selçuklu ve Osmanlı dönemini harmanlayan 'Kale Projesi' 2024'te tamamlanacak
        Sivasspor yeni sezon formalarını tanıttı
        Sivasspor yeni sezon formalarını tanıttı
        Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
        Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
        Sivasspor, Emrah Başsan'ı renklerine bağladı
        Sivasspor, Emrah Başsan'ı renklerine bağladı
        Yağışlar arttı; tarihi Eğri Köprü'nün 18 gözünden de yıllar sonra su aktı
        Yağışlar arttı; tarihi Eğri Köprü'nün 18 gözünden de yıllar sonra su aktı
        Sivasspor yeni sezon hazırlıklarına başladı
        Sivasspor yeni sezon hazırlıklarına başladı