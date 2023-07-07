Sivas Kamu-Sen'den memur maaşlarına ek zam talebi

SİVAS (AA) - Sivas'ta Kamu-Sen ve bağlı sendika temsilcileri, memur maaşlarına yapılacak zammın güncellenmesini istedi.

Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen sendika temsilcileri adına açıklama yapan Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi ve Türk Sağlık-Sen Şube Başkanı Dursun Özen, temmuz ayında memur maaşlarına yapılan artışın yetersiz ve eksik olduğunu öne sürdü.

Güçlü devletlerin, temsilcisi olan memurlarını da güçlü kılacağına inandıklarını belirten Özen, "Biliyoruz ki devletimiz güçlüdür, memurlarını ve emeklilerini mağdur etmemiştir, bundan sonra da etmeyecektir. Sayın Cumhurbaşkanımıza da bu konudaki güvenimiz sonsuzdur." dedi.