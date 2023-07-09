Sivasspor yeni sezon hazırlıklarına devam etti
SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı, ısınma hareketleriyle başladı.
Futbolcular, pas çalışmasının ardından idmanı minyatür kale maç oynayarak tamamladı.
Antrenmanın bir bölümünü kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, başkan vekili Bahattin Eken ve yönetim kurulu üyesi Faruk Taşseten de izledi.
Öte yandan, yarını izinli olarak geçirecek kırmızı-beyazlı ekip, çalışmalarına 11 Temmuz'da yeniden başlayacak.