Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Sivasspor yeni sezon hazırlıklarına devam etti

        AA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 20:15
        Sivasspor yeni sezon hazırlıklarına devam etti

        SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

        Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı, ısınma hareketleriyle başladı.

        Futbolcular, pas çalışmasının ardından idmanı minyatür kale maç oynayarak tamamladı.

        Antrenmanın bir bölümünü kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, başkan vekili Bahattin Eken ve yönetim kurulu üyesi Faruk Taşseten de izledi.

        Öte yandan, yarını izinli olarak geçirecek kırmızı-beyazlı ekip, çalışmalarına 11 Temmuz'da yeniden başlayacak.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Servet Çetin: Önceliğimiz eksik mevkilere transfer
        Servet Çetin: Önceliğimiz eksik mevkilere transfer
        Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
        Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
        Sivas'ın tarihi kent merkezi için 'UNESCO' hazırlığı
        Sivas'ın tarihi kent merkezi için 'UNESCO' hazırlığı
        Selçuklu ve Osmanlı dönemini harmanlayan 'Kale Projesi' 2024'te tamamlanacak
        Selçuklu ve Osmanlı dönemini harmanlayan 'Kale Projesi' 2024'te tamamlanacak
        Sivasspor yeni sezon formalarını tanıttı
        Sivasspor yeni sezon formalarını tanıttı
        Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
        Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü