Ulaş'ta Yeşilyurt Mahallesi'nde doğal gaz altyapı çalışmalarına başlandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde Yeşilyurt Mahallesi'nde doğal gaz altyapı çalışmaları başladı.

Belediye Başkanı Turan İlbey, mahalle muhtarı ve mahalleliler, ilk kazmayı vurarak çalışmaların startını verdi.

Söz verdikleri bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını dile getiren İlbey, "2022 yılında altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Hürriyet ve Esentepe mahalleri doğal gaza kavuştu. Bugün de Yeşilyurt'ta doğal gaz alt yapı çalışmalarına başladık." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinin en kısa zamanda doğal gaza kavuşacağını belirten İlbey, "Doğal gaz vatandaşlarımızın günlük hayatını kolaylaştıracak." dedi.