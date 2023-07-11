Sivas, Tokat ve Yozgat'ta elektrik tüketimi arttı

SİVAS (AA) - Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ'nin (ÇEDAŞ) hizmet verdiği Sivas, Tokat ve Yozgat'ta elektrik tüketiminde artış yaşandığı bildirildi.

ÇEDAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, bayramda büyük sanayi tesislerinin pek çoğunun kapalı olduğu, ÇEDAŞ'ın hizmet bölgesinde 24 Haziran ile 2 Temmuz arasında bir önceki yılın aynı dönemine göre elektrik tüketiminin yüzde 3,2 arttığı, köyler ve yaylaların elektrik tüketiminde yükseliş olduğu belirtildi.

ÇEDAŞ'ın elektrik dağıtım hizmeti verdiği Sivas, Tokat ve Yozgat'ın da yaşanan bu hareketlilikten payını aldığı aktarılan açıklamada, şu bilgiler verildi:

"ÇEDAŞ'ın Kurban Bayramı Elektrik Tüketim Analizi'nde yer alan verilere göre, 24 Haziran-2 Temmuz arasında Sivas, Tokat ve Yozgat'taki toplam elektrik tüketiminde geçen yılın aynı tarihlerine göre yüzde 3,2'ye varan bir artış yaşandı. Sanayi ve ticarethanelerin aktif olarak çalıştığı 24 Haziran-2 Temmuz 2022 tarihinde üç ildeki toplam elektrik tüketimi 61 bin 693 MWh iken, bu yıl aynı tarihlerde bayram nedeniyle pek çok ticari işletme ve sanayi kuruluşu kapalı olduğu halde elektrik tüketimi 63 bin 696 MWh'ye ulaştı. Arife ve Kurban Bayramı günlerini kapsayan 27 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında ise ÇEDAŞ'ın hizmet bölgesindeki elektrik tüketimi 35 bin 377 MWh ile geçen yılın aynı tarihlerine göre yüzde 3,14 daha fazla oldu. Bu tarihler arasındaki en yüksek tüketim de 7 bin 269 MWh ile Kurban Bayramı'nın 4’üncü yani son gününde yaşandı."

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, bayram tatili boyunca özellikle kırsal kesimde ve yaylalarda elektrik tüketiminde bir artış gözlendiğine değinerek, "Normal bir haftaya göre bu bölgelerde artış oranları yaklaşık yüzde 7'yi buldu. 600 binin üzerinde nüfusa sahip olan Sivas'ta bayram boyunca nüfusun 2 milyona ulaştığı tahmin ediliyor." ifadelerini kullandı.