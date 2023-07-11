Demir Grup Sivasspor'da kombine bilet fiyatları belirlendi

SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un 2023-2024 sezonunda iç sahada oynayacağı maçların kombine biletlerinin fiyatları açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, kırmızı-beyazlı ekibin 4 Eylül Stadı'nda oynayacağı Spor Toto Süper Lig ve Türkiye Kupası karşılaşmalarında geçerli olacak kombine biletlerin kale arkası 875, maraton 1745, VIP tribün için ise 2 bin 620 liradan satışa sunulacağı bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kombine satışında eski kombine sahiplerine öncelik tanınacak. Bu kapsamda eski kombine sahipleri için kombine satışı yarın saat 11.00'de başlayacak ve 16 Temmuz Pazar günü sona erecek. 17 Temmuz Pazartesi günü saat 11.00'de ise tüm koltuklar genel satışa sunulacak. Taraftarlarımız passo.com.tr ve Passolig gişelerinden kombinesini satın alabilecek. Passolig kartlarının minimum vize tarihi 31.05.2024 olmalıdır. Kadın tribün kombine satışı sadece Passolig gişelerinden yapılacaktır. Kombineler sadece Sivasspor logolu Passolig kartlara yapılacaktır. Ayrıca kombine sahipleri sezon içerisinde 5 kez bilet transferi gerçekleştirebilecek."