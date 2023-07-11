SCÜ'de beş başlı dijital mikroskop cihazı hizmete alındı

SİVAS (AA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi patoloji bölümünde beş başlı dijital görüntü sağlayan mikroskop cihazının hizmete alındığı bildirildi.

SCÜ'den yapılan açıklamada, cihazın hizmete alınması dolayısıyla gerçekleştirilen açılışa, Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ünal Kılıç ve Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Genel Sekreter Doç. Dr. Enis Baha Biçer, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Alim, Başhekim Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan ve hastane personeli katıldı.

Yıldız, uzun yıllardır patoloji bölümüne çalışmalar ve araştırmalar yapan rahmetli Prof. Dr. Esin Yıldız'ın adını bölümdeki toplantı salonuna verdiklerini belirtti.

Beş araştırmacının dokuları hücre bazında inceleyebileceği tam donanımlı araştırma mikroskobunun da açılışını yaptıklarını aktaran Yıldız, "Hastalarımıza daha iyi hizmet sunmayı hedefliyoruz. Üniversitemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyor, Esin hocamızı da rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Tıbbi Pataloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Reyhan Eğilmez ise cihazın beş başlıklı bir eğitim mikroskobu olduğunu, bu cihazı klinikopatoloji ve dermatopatoloji konseylerde, bilimsel toplantılarda ve birim içi asistan eğitimlerinde kullanacaklarını aktardı.