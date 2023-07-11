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        Sivasspor yeni sezon hazırlıklarına devam etti

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        Giriş: 11.07.2023 - 20:39
        Sivasspor yeni sezon hazırlıklarına devam etti

        SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

        Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı, ısınma hareketleriyle başladı.

        Ardından pas çalışmaları yapan kırmız-beyazlı ekip daha sonra sınırlı alan oyunlar oynadı. Sivasspor taktik çalışmayla günü tamamladı.

        ​​​​​​​Sivasspor, yarın yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

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