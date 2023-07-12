Sivas'ta firari hükümlü yakalandı
Sivas'ta 6 yıl 7 ay 37 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanıp cezaevine teslim edildi.
SİVAS (AA) - Sivas'ta 6 yıl 7 ay 37 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanıp cezaevine teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı İl Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silahlı tehdit suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 7 ay 37 gün hapis cezası bulunan F.S'nin (23) yakalanması için çalışma başlattı.
Bir adrese düzenlenen operasyonda yakalanan F.S'nin üzerinde ruhsatsız tabanca ile 18 adet bu tabancaya ait mermi ele geçirildi.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.