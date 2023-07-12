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        Şehit Sözleşmeli Er Erdem Kavlak'ın cenazesi Sivas'a getirildi

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        Giriş: 12.07.2023 - 12:17
        Şehit Sözleşmeli Er Erdem Kavlak'ın cenazesi Sivas'a getirildi

        SİVAS (AA) - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde silah kazası sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Sözleşmeli Er Erdem Kavlak'ın cenazesi memleketi Sivas'a getirildi.

        Askeri uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na getirilen 26 yaşındaki şehidin naaşını, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Yılmaz Şimşek, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Cüneyt Mutlu, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muhammet Sevinç, Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Fatih Deveci ve diğer ilgililer karşıladı.

        Vali Şimşek ile beraberindekiler, aileye taziyelerini iletti.

        Askerlerin omuzlarında bir süre taşınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze nakil aracına konuldu. Cenaze, Kangal ilçesine bağlı Havuz köyüne götürüldü.

        Şehidin naaşının, ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

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