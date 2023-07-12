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        Sivasspor yeni sezon hazırlıklarına devam etti

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        Giriş: 12.07.2023 - 18:52
        Sivasspor yeni sezon hazırlıklarına devam etti

        SİVAS (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı, ısınma hareketleriyle başladı.

        Ardından sınırlı alan oyunu oynayan kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra taktik maç yapıp, duran top organizasyonları üzerinde çalıştı.

        Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sivasspor, yarın Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde saat 16.00'da İstanbulspor'la hazırlık maçı yapacak.

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