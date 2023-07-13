Sivas Belediye Başkanı Bilgin'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

SİVAS (AA) - Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bilgin mesajında, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yedinci yıl dönümünde hem derin bir kederi hem de büyük bir gururu aynı anda yüreklerinde histekilerini belirtti.

15 Temmuz gecesinde milletin, canları pahasına şanlı bir vatan müdafaası örneği gösterdiğini vurgulayan Bilgin, şunları kaydetti:

"Ülkemizi, devletimizi, milletimizi bölmek için gerek dahili gerekse harici hainlerin bir araya geldiği 15 Temmuz darbe girişimi, hiç şüphesiz dünyada eşine az rastlanır bir ihanettir. Birlik ve beraberliğimizi hedef alan bu darbe girişimi, Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Şerefli ordumuzun içine asker kıyafeti ile sızan hainler, milletimizin cansiperane direnişi ile emellerine ulaşamamıştır. 15 Temmuz zaferimiz büyük bir fedakarlığın eseridir. Bu zafer, tanklara, uçaklara meydan okuyan şehit ve gazilerimizin cesaretinin sonucudur. Bomba seslerinin gecenin karanlığını deldiği o gece FETÖ'nün ölüm kusan silahları karşısında milletimiz canından vazgeçmiş, ancak vatanına namahrem elinin değmesine müsaade etmemiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile meydanlara akan aziz milletimiz, ülkemizi bölmek, parçalamak ve kardeş kanı akıtmak isteyen hainlere karşı tıpkı İstiklal Marşı'mızın mısralarındaki gibi göğsünü siper ederek tarihte eşi benzeri görülmemiş büyük bir kahramanlık destanı yazmıştır."