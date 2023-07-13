Sivas'ta toptancılar sebze hali esnafı Başkan Bilgin'e teşekkür etti

SİVAS (AA) - Toptancılar sebze hali esnafı altyapı ve asfalt yenileme çalışmaları dolayısıyla Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e teşekkür etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ağır tonajlı araçların daha rahat giriş çıkışını sağlamak ve esnaf için kullanım kolaylığı sunmak adına yapılan yenileme çalışmaları tamamlandı.

Başkan Bilgin çalışmaların tamamlandığı sebze halinde incelemelerde bulunarak hal esnafını ile bir süre sohbet etti.

Çalışmaların hızla tamamlandığını ifade eden Bilgin, şunları kaydetti:

"İlimizde yaş sebze meyve sektörü üzerine faaliyetlerini sürdüren toptancılar sebze hali esnafımızın talep ve beklentileri noktasında ekiplerimiz asfaltını, altyapısını yenileyerek tamamladı. Hemşehrilerimiz ve esnafımız ile birlikte ortak akıl ve istişare düsturuyla sektörlerin ihtiyaçlarına göre hizmetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz."

Hal esnafından Adil Dalkürek ve Nuh Avan ise çalışmalardan dolayı Bilgin'e teşekkür etti.