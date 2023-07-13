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        Sivasspor, hazırlık maçında İstanbulspor'u 3-0 mağlup etti

        AA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 18:28
        Sivasspor, hazırlık maçında İstanbulspor'u 3-0 mağlup etti

        SİVAS (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, hazırlık maçında İstanbulspor'u 3-0 yendi.

        Sivasspor, kulüp tesislerinde İstanbulspor ile hazırlık maçında karşılaştı.

        Mücadeleyi Kayseri bölgesi hakemlerinden Abdulkadir Bitigen yönetirken, yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Ahmet Ulu yaptı.

        Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, ilk 11'de Emre Satılmış, Alaaddin Okumuş, Mehmet Albayrak, Camara, Uğur Çiftçi, Keita, Hakan Arslan, Samuel Saiz, Emrah Başsan, Gradel ve Clinton N'jie yer verdi.

        İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ise Mücahit Serbest, Bartu Kırtaş, Olgo, Emir Vuruşaner, Mustafa Bera Akyıldız, Enver Sarıalioğlu, Kubilay Köylü, Berkay Görmez, Yusuf Özer, Guri, Owusu 11'i ile takımını maça çıkardı.

        Karşılaşmayı 3-0 kazanan Sivasspor'un gollerini 7. dakikada Emrah Başsan, 17. dakikada Clinton N'jie, 83. dakikada da Eren Kaya kaydetti.

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